Ураков Родион Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ураков Трофим Калинин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уракова Варвара Козьмина
Рождение ребёнка
Вычислено 1745
Сын: Ураков Сила Родионов
Мать ребёнка: Уракова Варвара Козьмина
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1795
Смерть
Неизвестно