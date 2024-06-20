Ураков Родион Трофимов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ураков Родион Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1664 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Вычислено 1745 г.р.

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ураков Трофим Калинин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уракова Варвара Козьмина

Рождение ребёнка
Вычислено 1745

Сын: Ураков Сила Родионов

Мать ребёнка: Уракова Варвара Козьмина

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1795
Смерть
Неизвестно

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