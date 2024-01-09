Ульяна Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Спиридонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1668 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1667 г.р.

Дети

Около 1712 г.р.
Около 1717 г.р.
Около 1720 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1712 ст.

Сын: Григорий Степанов

Отец ребёнка: Степан Евстафьев

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1717 ст.

Сын: Зотик Степанов

Отец ребёнка: Степан Евстафьев

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1720 ст.

Сын: Семен Степанов

Отец ребёнка: Степан Евстафьев

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Евстафьев

Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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