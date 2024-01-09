Ульяна Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1668 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1712 ст.
Сын: Григорий Степанов
Отец ребёнка: Степан Евстафьев
Рождение ребёнка
Около 1717 ст.
Сын: Зотик Степанов
Отец ребёнка: Степан Евстафьев
Рождение ребёнка
Около 1720 ст.
Сын: Семен Степанов
Отец ребёнка: Степан Евстафьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Евстафьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно