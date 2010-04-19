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Коробкина Лилия Эдуардовна
Коробкина Лилия Эдуардовна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
19.04.2010
Пол
Женский
Отец
Коробкин Эдуард Валериевич
1976 г.р.
Мать
Блинова Вера Анатольевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.2010
Отец:
Коробкин Эдуард Валериевич
Мать:
Блинова Вера Анатольевна
Москва
, город федерального значения Москва
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