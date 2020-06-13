Бычков Юрий Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 01.03.1936
Дата смерти13.06.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.03.1936
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бычкова Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бычкова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бычкова Светлана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.06.2020