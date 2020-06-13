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Бычков Юрий Дмитриевич

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Место рождения

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 01.03.1936

Дата смерти

13.06.2020

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.03.1936

Отец: Бычков Дмитрий Афанасьевич

Мать: Бычкова Ефросинья Яковлевна

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бычкова Светлана

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бычкова Светлана

Балабаново, Боровский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Светлана

Место жительства
Неизвестно
Балабаново, Боровский муниципальный район, Калужская область
Смерть
13.06.2020
Балабаново, Боровский муниципальный район, Калужская область
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