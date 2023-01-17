Потатуева Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Потатуев Василий Иванович
Отец ребёнка: Потатуев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Потатуева Федора Ивановна
Отец ребёнка: Потатуев Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно