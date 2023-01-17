Потатуева Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потатуева Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Потатуев Василий Иванович

Отец ребёнка: Потатуев Иван Дмитриевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Потатуева Федора Ивановна

Отец ребёнка: Потатуев Иван Дмитриевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потатуев Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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