Янин Егор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янин Егор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Янина Агафья

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Янина Агафья

Смерть
Неизвестно
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