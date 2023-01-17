Пальчикова (Шарикова) Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Ольга Артемовна
Отец ребёнка: Пальчиков (бобков) Артемий Яковлев
Дочь: Анна Артемовна
Отец ребёнка: Пальчиков (бобков) Артемий Яковлев
Дочь: Анна Артемовна
Отец ребёнка: Пальчиков (бобков) Артемий Яковлев
Дочь: Качнова Мария Артемовна
Отец ребёнка: Пальчиков (бобков) Артемий Яковлев
Дочь: Надежда Артемовна
Отец ребёнка: Пальчиков (бобков) Артемий Яковлев
Дочь: Анастасия Артемовна
Отец ребёнка: Пальчиков (бобков) Артемий Яковлев
Дочь: Галина Артемовна
Отец ребёнка: Пальчиков (бобков) Артемий Яковлев
Дочь: Татьяна Артемовна
Отец ребёнка: Пальчиков (бобков) Артемий Яковлев
Сын: Пальчиков Василий Артемович
Отец ребёнка: Пальчиков (бобков) Артемий Яковлев
Отец ребёнка: Пальчиков (бобков) Артемий Яковлев
Дочь: Требухова Надежда Артемовна
Отец ребёнка: Пальчиков (бобков) Артемий Яковлев