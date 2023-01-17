Пальчикова (Шарикова) Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПальчикова (Шарикова) Пелагея Алексеевна

Пальчикова (Шарикова) Пелагея Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1901

Дочь: Ольга Артемовна

Отец ребёнка: Пальчиков (бобков) Артемий Яковлев

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.06.1901

Дочь: Анна Артемовна

Отец ребёнка: Пальчиков (бобков) Артемий Яковлев

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.06.1902

Дочь: Анна Артемовна

Отец ребёнка: Пальчиков (бобков) Артемий Яковлев

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.10.1904

Дочь: Качнова Мария Артемовна

Отец ребёнка: Пальчиков (бобков) Артемий Яковлев

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Надежда Артемовна

Отец ребёнка: Пальчиков (бобков) Артемий Яковлев

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.03.1913

Дочь: Анастасия Артемовна

Отец ребёнка: Пальчиков (бобков) Артемий Яковлев

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.03.1913

Дочь: Галина Артемовна

Отец ребёнка: Пальчиков (бобков) Артемий Яковлев

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.12.1914

Дочь: Татьяна Артемовна

Отец ребёнка: Пальчиков (бобков) Артемий Яковлев

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.12.1914

Сын: Пальчиков Василий Артемович

Отец ребёнка: Пальчиков (бобков) Артемий Яковлев

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.06.1917

Сын: Пальчиков Иван Артемович

Отец ребёнка: Пальчиков (бобков) Артемий Яковлев

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.09.1919

Дочь: Требухова Надежда Артемовна

Отец ребёнка: Пальчиков (бобков) Артемий Яковлев

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пальчиков (бобков) Артемий Яковлев

Смерть
1957
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close