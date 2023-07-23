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Головнева Вера Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1928

Отец: Головнев Григорий Корнеевич

Мать: Степанида

Рождение ребёнка
21.05.1951

Сын: Тишаков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Тишаков Николай Иванович

Рождение ребёнка
25.02.1955

Дочь: Тишакова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Тишаков Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тишаков Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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