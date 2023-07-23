Головнева Вера Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1928
Отец: Головнев Григорий Корнеевич
Мать: Степанида
Рождение ребёнка
21.05.1951
Сын: Тишаков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Тишаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
25.02.1955
Дочь: Тишакова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Тишаков Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно