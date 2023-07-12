(Ерычева) Агриппина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.09.1909
Сын: Фадеев-Лаврентьев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Фадеев Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
31.10.1914
Сын: Лаврентьев Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Фадеев Дмитрий Семенович
Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1918
Сын: Лаврентьев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Фадеев Дмитрий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно