(Ерычева) Агриппина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ерычева) Агриппина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1909

Сын: Фадеев-Лаврентьев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Фадеев Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
31.10.1914

Сын: Лаврентьев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Фадеев Дмитрий Семенович

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1918

Сын: Лаврентьев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Фадеев Дмитрий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеев Дмитрий Семенович

Смерть
Неизвестно
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