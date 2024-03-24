Зайцев Леонид Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.10.1951
Сын: Зайцев Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Кривова Зайцева Антонина Александровна
Рождение ребёнка
26.06.1956
Дочь: Зайцева Мельникова Татьяна Леонидовна
Мать ребёнка: Кривова Зайцева Антонина Александровна
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Благодарова Зайцева Анна Леонидовна
Мать ребёнка: Кривова Зайцева Антонина Александровна
Смерть
Неизвестно