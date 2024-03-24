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Зайцев Леонид Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1951

Сын: Зайцев Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Кривова Зайцева Антонина Александровна

Рождение ребёнка
26.06.1956

Дочь: Зайцева Мельникова Татьяна Леонидовна

Мать ребёнка: Кривова Зайцева Антонина Александровна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Благодарова Зайцева Анна Леонидовна

Мать ребёнка: Кривова Зайцева Антонина Александровна

Смерть
Неизвестно
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