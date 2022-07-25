Серых (Шадрина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серых (Шадрина) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.07.2022

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шадрин Иван

Мать: Шадрина Валентина

Рождение ребёнка
30.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серых Виктор

г. Нефтекамск Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серых Виктор

Нефтекамск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серых Виктор

Смерть
25.07.2022
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