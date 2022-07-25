Серых (Шадрина) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.07.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шадрин Иван
Мать: Шадрина Валентина
Рождение ребёнка
30.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Серых Виктор
г. Нефтекамск Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Серых Виктор
Нефтекамск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серых Виктор
Смерть
25.07.2022