Авдотья Федосеевна 1702 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Авдотья Федосеевна

Автор
НН
Новокшонова Н.

женский, родилась 1702 ст., Ложесниковской, Нолинский уезд, Вятская губерния

умерла Неизвестно

Отец
ФедосейНеизвестно г.р.
Дети
Родигин Оксён(Аксён) Иванович1737 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702 ст.

Отец: Федосей

Мать: не указана

Ложесниковской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
1737 ст.

Сын: Родигин Оксён(Аксён) Иванович

Отец ребёнка: Родыгин Иван Матвеевич

Ложесниковской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Смерть
Неизвестно

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