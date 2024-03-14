Авдотья Федосеевна
женский, родилась 1702 ст., Ложесниковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
умерла Неизвестно
ОтецФедосейНеизвестно г.р.
Дети
Родигин Оксён(Аксён) Иванович1737 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1702 ст.
Отец: Федосей
Мать: не указана
Ложесниковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1737 ст.
Сын: Родигин Оксён(Аксён) Иванович
Отец ребёнка: Родыгин Иван Матвеевич
Ложесниковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно