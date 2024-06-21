(Шитова) Ирина Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Шитова) Ирина Николаевна

(Шитова) Ирина Николаевна

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
07.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.