Орлова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1929

Дочь: Царева Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Царев Яков Андреевич

Рождение ребёнка
30.03.1936

Дочь: Царев Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Царев Яков Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Царев Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Царев Яков Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Царев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Царев Яков Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Царев Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Царев Яков Андреевич

Смерть
Неизвестно
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