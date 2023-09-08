Орлова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.09.1929
Дочь: Царева Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Царев Яков Андреевич
Рождение ребёнка
30.03.1936
Дочь: Царев Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Царев Яков Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Царев Яков Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Царев Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Царев Яков Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Царев Яков Андреевич
Смерть
Неизвестно