Суховарова Ховра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.03.1932
Дочь: Тимощенко Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Суховаров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
05.11.1933
Дочь: Карулина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Суховаров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
07.11.1948
Сын: Суховаров Михаил Иванович
Отец ребёнка: Суховаров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суховаров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Суховаров Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997