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Суховарова Ховра Ивановна

Место рождения

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Иван

Мать: не указана

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
13.03.1932

Дочь: Тимощенко Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Суховаров Иван Андреевич

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
05.11.1933

Дочь: Карулина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Суховаров Иван Андреевич

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
07.11.1948

Сын: Суховаров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Суховаров Иван Андреевич

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суховаров Иван Андреевич

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суховаров Федор Иванович

Отец ребёнка: Суховаров Иван Андреевич

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суховаров Иван Андреевич

Смерть
1997
Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
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