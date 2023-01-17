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Ефимов Александр Иванович

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Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
1937

Жена: Ефимовна Анна Леоновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимовна Анна Леоновна

Призыв на военную службу
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Фрунзенский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, Фрунзенский р-н НКВД СССР 3-ий Инженерно-Противохимический полк МПВО
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
23.12.1941-25.01.1942 От дистрофии
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