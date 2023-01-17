Ефимов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1937
Жена: Ефимовна Анна Леоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимовна Анна Леоновна
Призыв на военную службу
Неизвестно
Фрунзенский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, Фрунзенский р-н НКВД СССР 3-ий Инженерно-Противохимический полк МПВО
Смерть
Неизвестно
23.12.1941-25.01.1942 От дистрофии