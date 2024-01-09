Шульгина (Воеводина) Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульгина (Воеводина) Ефросинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воеводин Иван Васильевич

Мать: Воеводина Анастасия Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломакина (Шульгина) Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Шульгин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колоколова (Шульгина) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Шульгин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шульгин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Шульгин Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шульгин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шульгин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Шульгин Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно

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