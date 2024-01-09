Шульгина (Воеводина) Ефросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломакина (Шульгина) Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Шульгин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колоколова (Шульгина) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Шульгин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шульгин Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Шульгин Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шульгин Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно