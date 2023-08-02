Михайлов Юрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Юрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Виктор Васильевич

Мать: Михайлова (Шуклина) Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Анастасия Юрьевна

Мать ребёнка: Михайлова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зырянова Марина Юрьевна

Мать ребёнка: Михайлова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Михайлова Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Любовь Николаевна

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