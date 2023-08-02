Михайлов Юрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Анастасия Юрьевна
Мать ребёнка: Михайлова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зырянова Марина Юрьевна
Мать ребёнка: Михайлова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Михайлова Любовь Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно