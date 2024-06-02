Чернышева Анна Несторова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду ?.05.1878 и ?.11.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Неизвестно Нестор
Мать: не указана
Сын: Чернышев Андрей Феофанович
Отец ребёнка: Чернышев Феофан Прокофиевич
Дочь: Рагушина (Чернышева) Надежда Феофановна
Отец ребёнка: Чернышев Феофан Прокофиевич
Дочь: Агеева (Чернышова) Елена Феофановна
Отец ребёнка: Чернышев Феофан Прокофиевич
Отец ребёнка: Чернышев Феофан Прокофиевич
Сын: Чернышев Данил Феофанович
Отец ребёнка: Чернышев Феофан Прокофиевич
Дочь: (Чернышева) Марина Феофановна
Отец ребёнка: Чернышев Феофан Прокофиевич
Сын: Чернышев Дмитрий Феофанович
Отец ребёнка: Чернышев Феофан Прокофиевич
Дочь: (Чернышева) Ксения Феофановна
Отец ребёнка: Чернышев Феофан Прокофиевич
Отец ребёнка: Чернышев Феофан Прокофиевич
Дочь: (Чернышева) Анастасия Феофановна
Отец ребёнка: Чернышев Феофан Прокофиевич
Дочь: (Чернышева) Акулина Феофановна
Отец ребёнка: Чернышев Феофан Прокофиевич