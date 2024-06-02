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Чернышева Анна Несторова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между ?.05.1878 и ?.11.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между ?.05.1878 и ?.11.1879

Отец: Неизвестно Нестор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Андрей Феофанович

Отец ребёнка: Чернышев Феофан Прокофиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рагушина (Чернышева) Надежда Феофановна

Отец ребёнка: Чернышев Феофан Прокофиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агеева (Чернышова) Елена Феофановна

Отец ребёнка: Чернышев Феофан Прокофиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев Феофан Прокофиевич

Рождение ребёнка
Между ?.05.1899 и 1900

Сын: Чернышев Иван Феофанович

Отец ребёнка: Чернышев Феофан Прокофиевич

Рождение ребёнка
09.12.1900

Сын: Чернышев Данил Феофанович

Отец ребёнка: Чернышев Феофан Прокофиевич

| Основание: Ф.144, Оп.5, д.92об., 93.
Рождение ребёнка
07.07.1902

Дочь: (Чернышева) Марина Феофановна

Отец ребёнка: Чернышев Феофан Прокофиевич

Рождение ребёнка
14.09.1903

Сын: Чернышев Дмитрий Феофанович

Отец ребёнка: Чернышев Феофан Прокофиевич

Рождение ребёнка
25.02.1905

Дочь: (Чернышева) Ксения Феофановна

Отец ребёнка: Чернышев Феофан Прокофиевич

Рождение ребёнка
Между ?.05.1906 и ?.11.1907

Сын: Чернышев Иван Феофанович

Отец ребёнка: Чернышев Феофан Прокофиевич

Рождение ребёнка
Между ?.05.1912 и ?.11.1913

Дочь: (Чернышева) Анастасия Феофановна

Отец ребёнка: Чернышев Феофан Прокофиевич

Рождение ребёнка
Между ?.11.1915 и ?.10.1917

Дочь: (Чернышева) Акулина Феофановна

Отец ребёнка: Чернышев Феофан Прокофиевич

Смерть
Неизвестно

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