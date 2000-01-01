Концевая Полина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Концевая Полина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1927

Дочь: Яшина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Гомель, Белорусия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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