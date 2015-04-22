Жданова (Легконравова) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова (Легконравова) Вера Александровна

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Место рождения

Борзынино, Вохтомская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

15.11.1934

Дата смерти

22.04.2015

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1934

Отец: Легконравов Александр Васильевич

Мать: Легконравова Александра Арсентьевна

Борзынино, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Бракосочетание
1953

Муж: Жданов Александр Иванович

Рождение ребёнка
24.06.1954

Сын: Жданов Николай Александович

Отец ребёнка: Жданов Александр Иванович

Рождение ребёнка
01.06.1961

Сын: Жданов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Жданов Александр Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.11.1966

Сын: Жданов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Жданов Александр Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.04.2015
Москва, город федерального значения Москва
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