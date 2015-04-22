Жданова (Легконравова) Вера Александровна
Место рождения
Дата рождения15.11.1934
Дата смерти22.04.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1934
Бракосочетание
1953
Рождение ребёнка
24.06.1954
Сын: Жданов Николай Александович
Отец ребёнка: Жданов Александр Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1961
Сын: Жданов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Жданов Александр Иванович
Рождение ребёнка
17.11.1966
Сын: Жданов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Жданов Александр Иванович
Смерть
22.04.2015