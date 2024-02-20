Шашенков Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашенков Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Шашенков Михаил Никонорович

Мать: Шашенкова Марфа Марфа

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
г Донецк
Похороны
Неизвестно
г Донецк
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