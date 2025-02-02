? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

?

Автор
КМ
Моисеев К.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Рябова Елена Петровна1862 г.р.
Александра Петровна (?)Неизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова (?) (Климова (?)) Мария Петровна (?)

Отец ребёнка: ?

Новосёлки, Ярославская область, Россия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Петровна (?)

Отец ребёнка: ?

Новосёлки, Ярославская область, Россия

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Рябова Елена Петровна

Отец ребёнка: ?

Александровский уезд деревня Новоселки (?)

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