?
женский, родилась Неизвестно
Дети
Рябова Елена Петровна1862 г.р.
Александра Петровна (?)Неизвестно г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова (?) (Климова (?)) Мария Петровна (?)
Отец ребёнка: ?
Новосёлки, Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Петровна (?)
Отец ребёнка: ?
Новосёлки, Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Рябова Елена Петровна
Отец ребёнка: ?