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Картель максим сергеевич
Картель максим сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.03.2002
Пол
Мужской
Отец
Картель сергей владимирович
1977 г.р.
Мать
Шомполова наталия викторовна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.2002
Отец:
Картель сергей владимирович
Мать:
Шомполова наталия викторовна
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