Картель максим сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Картель максим сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.2002

Отец: Картель сергей владимирович

Мать: Шомполова наталия викторовна

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