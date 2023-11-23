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Константинов Иван Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Около 1864

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
почтальон Романов-Борисоглебской почтовой конторы
Бракосочетание
1848

Жена: Константинова (Сонохотская) Мария Сергеева

Супруг(-а): Иван Федоров Константинов
Работа или профессия
1848
помощник столоначальника Ярославской палаты уголовного суда, коллежского регистратора
Работа или профессия
После 1850
титулярный советник
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: (Константинова) Елизавета Иванова

Мать ребёнка: Константинова (Сонохотская) Мария Сергеева

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Константинов Александр Иванов

Мать ребёнка: Константинова (Сонохотская) Мария Сергеева

Смерть
Около 1864

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