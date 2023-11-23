Константинов Иван Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиОколо 1864
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
почтальон Романов-Борисоглебской почтовой конторы
Бракосочетание
1848
Супруг(-а): Иван Федоров Константинов
Работа или профессия
1848
помощник столоначальника Ярославской палаты уголовного суда, коллежского регистратора
Работа или профессия
После 1850
титулярный советник
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: (Константинова) Елизавета Иванова
Мать ребёнка: Константинова (Сонохотская) Мария Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Константинов Александр Иванов
Мать ребёнка: Константинова (Сонохотская) Мария Сергеева
Смерть
Около 1864