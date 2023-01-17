Волчкова (Котосопова) Екатерина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения13.12.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1891
Бракосочетание
18.05.1909
Рождение ребёнка
23.05.1910
Дочь: Полякова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Волчков Иван Павлович
Рождение ребёнка
08.09.1912
Отец ребёнка: Волчков Иван Павлович
Рождение ребёнка
09.07.1914
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Волчков Иван Павлович
Рождение ребёнка
29.07.1918
Дочь: Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Волчков Иван Павлович
Смерть
Неизвестно