Волчкова (Котосопова) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волчкова (Котосопова) Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

13.12.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1891

Отец: Котосопова Сергей Федоров

Мать: Капосопова Ксения Васильева

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
18.05.1909

Муж: Волчков Иван Павлович

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.05.1910

Дочь: Полякова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Волчков Иван Павлович

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.09.1912

Сын: Волчков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Волчков Иван Павлович

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.07.1914

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Волчков Иван Павлович

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.07.1918

Дочь: Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Волчков Иван Павлович

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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