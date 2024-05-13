Салимгареев Хамид
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.2015
Дочь: Салимгареева Карина Хамидовна
Мать ребёнка: Чикунова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
06.08.2021
Сын: Салимгареев Макар Хамидович
Мать ребёнка: Чикунова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
12.04.2023
Сын: Салимгареев Богдан Хамидович
Мать ребёнка: Чикунова Анастасия Алексеевна