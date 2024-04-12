Моргачев Николай Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Моргачев Афанасий Карпов
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1845
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Моргачев Григорий Николаев
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Моргачев Гавриил Николаев
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Моргачев Дмитрий Николаев
Смерть
Неизвестно