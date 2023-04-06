Веркин Яков Емельянович
Место рождения
Дата рождения20.10.1894
Дата смерти26.03.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1894
Отец: Веркин Емельян Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1914
Дочь: Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Веркина Марфа Георгиевна
Рождение ребёнка
21.09.1919
Мать ребёнка: Веркина Марфа Георгиевна
Рождение ребёнка
01.04.1921
Дочь: Агафия Яковлевна
Мать ребёнка: Веркина Марфа Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Веркина Марфа Георгиевна
Работа или профессия
Неизвестно
Столяр
Смерть
26.03.1922
Похороны
Неизвестно