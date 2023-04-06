Веркин Яков Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеркин Яков Емельянович

Веркин Яков Емельянович

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

20.10.1894

Дата смерти

26.03.1922

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1894

Отец: Веркин Емельян Иванович

Мать: Веркина Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
01.08.1914

Дочь: Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Веркина Марфа Георгиевна

Рождение ребёнка
21.09.1919

Сын: Веркин Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Веркина Марфа Георгиевна

Рождение ребёнка
01.04.1921

Дочь: Агафия Яковлевна

Мать ребёнка: Веркина Марфа Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веркина Марфа Георгиевна

Работа или профессия
Неизвестно
Столяр
Смерть
26.03.1922
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close