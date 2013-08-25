Рагозинникова (Сысоева) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозинникова (Сысоева) Людмила Васильевна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

05.04.1933

Дата смерти

25.08.2013

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1933

Отец: Сысоев Василий Кузмич

Мать: Попова Валентина Степановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рагозинников Владислав

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рагозинников Владислав

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рагозинников Владислав

Образование
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
25.08.2013
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