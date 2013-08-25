Рагозинникова (Сысоева) Людмила Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.04.1933
Дата смерти25.08.2013
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1933
Отец: Сысоев Василий Кузмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рагозинников Владислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рагозинников Владислав
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Смерть
25.08.2013