Коробкин Семен Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.08.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.05.1894 ст.
Одоевское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.08.1899 ст.
Дочь: Лебедева Надежда Семеновна
Мать ребёнка: Коробкина Варвара Прокопьевна
Смерть
08.08.1912