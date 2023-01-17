Коробкин Семен Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоробкин Семен Алексеевич

Коробкин Семен Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.08.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.05.1894 ст.

Жена: Коробкина Варвара Прокопьевна

Одоевское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.08.1899 ст.

Дочь: Лебедева Надежда Семеновна

Мать ребёнка: Коробкина Варвара Прокопьевна

Старково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Смерть
08.08.1912
Старково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close