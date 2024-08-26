Анна Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Андреев
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Маркиан Петров
Отец ребёнка: Петр Андреев
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Митрофан Петров
Отец ребёнка: Петр Андреев
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Михаил Петров
Отец ребёнка: Петр Андреев
Смерть
Неизвестно