Анна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Николаева

Анна Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Около 1841 г.р.
Около 1846 г.р.
Около 1849 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Андреев

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Маркиан Петров

Отец ребёнка: Петр Андреев

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Митрофан Петров

Отец ребёнка: Петр Андреев

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Михаил Петров

Отец ребёнка: Петр Андреев

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.