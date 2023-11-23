Неизвестно Семен Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Семен Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

1775

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Священник Троицкой церкви г.Романов-Борисоглебска
Рождение ребёнка
1757

Сын: Неизвестно Николай Семенович

Мать ребёнка: (Троицкий) Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Троицкий Стефан Семенов

Мать ребёнка: (Троицкий) Марфа Ивановна

Троицкий Стефан Семенович (1762 — 1830) Родился в семье священника Троицкой церкви г.Романов-Борисоглебска1 Семена Васильевича. Обучался в Ярославской духовной семинарии, из философского класса которо... Показать все
Смерть
1775

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