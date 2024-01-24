Гаврилов Сергей Сергеевич
мужской, родился 23.01.?
ОтецГаврилов Сергей ВениаминовичНеизвестно г.р.
МатьГаврилова (Галашина) Елена Николаевна13.02.? г.р.
Супруги
Гаврилова ТатьянаНеизвестно г.р.
Дети
Гаврилова Антонина Сергеевна04.06.2007 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврилова Татьяна
Рождение ребёнка
04.06.2007
Дочь: Гаврилова Антонина Сергеевна
Мать ребёнка: Гаврилова Татьяна