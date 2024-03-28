Гузаиров Галиулл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузаиров Галиулл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1958

Дочь: (Москалева) Татьяна Москалева

Мать ребёнка: Гузаирова (Москалева) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
11.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гузаирова (Москалева) Валентина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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