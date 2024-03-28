Гузаиров Галиулл
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1958
Дочь: (Москалева) Татьяна Москалева
Мать ребёнка: Гузаирова (Москалева) Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
11.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гузаирова (Москалева) Валентина Васильевна
Смерть
Неизвестно