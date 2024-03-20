Гринин Калинник Петрович
Место рождения
Дата рождения1800 ст.
Дата смерти1876 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.
Отец: Гринин Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Гринина Пелагея Калиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835 ст.
Мать ребёнка: не указана
В 1848г вольноотпущенный, затем ОТПУЩЕННИК, МЕЩАНИН
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Быкова (Гринина) Анна Калинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1876 ст.
от старости