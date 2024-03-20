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Гринин Калинник Петрович

Место рождения

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1800 ст.

Дата смерти

1876 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.

Отец: Гринин Пётр

Мать: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гринин Иван Калинович

Мать ребёнка: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Гринина Пелагея Калиновна

Мать ребёнка: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Гринин Андрей Калинович

Мать ребёнка: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
В 1848г вольноотпущенный, затем ОТПУЩЕННИК, МЕЩАНИН
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Быкова (Гринина) Анна Калинович

Мать ребёнка: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1876 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
от старости

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