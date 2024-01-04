Гладей Дмитрий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладей Дмитрий Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1949

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1949

Отец: Гладей Георгий Валерианович

Мать: Гладей Софья Ивановна

Рождение ребёнка
04.05.1974

Дочь: Биндарс Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Гладей Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
08.03.1982

Сын: Гладей Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Гладей Светлана Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладей Светлана Михайловна

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