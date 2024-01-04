Гладей Дмитрий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1949
Отец: Гладей Георгий Валерианович
Мать: Гладей Софья Ивановна
Рождение ребёнка
04.05.1974
Дочь: Биндарс Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Гладей Светлана Михайловна
Рождение ребёнка
08.03.1982
Сын: Гладей Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Гладей Светлана Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно