Булатов Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1950
Дата смерти09.04.2009
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1950
Отец: Булатов Михаил Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булатова Татьяна Семёновна
Смерть
09.04.2009
Белгород, город Белгород, Белгородская область