Булатов Виктор Михайлович 27.02.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБулатов Виктор Михайлович

Булатов Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1950

Дата смерти

09.04.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1950

Отец: Булатов Михаил Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булатова Татьяна Семёновна

Смерть
09.04.2009
Белгород, город Белгород, Белгородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.