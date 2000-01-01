Чередова Настасья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Ульяна Петрова
Отец ребёнка: Чередов Петр Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Чередов Петр Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Арина Петрова
Отец ребёнка: Чередов Петр Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Чередов Иван Петров
Отец ребёнка: Чередов Петр Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Акулина Петрова
Отец ребёнка: Чередов Петр Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Чередов Петр Кондратьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно