Чередова Настасья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Настасья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Ульяна Петрова

Отец ребёнка: Чередов Петр Кондратьев

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Чередов Петр Кондратьев

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Арина Петрова

Отец ребёнка: Чередов Петр Кондратьев

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Чередов Иван Петров

Отец ребёнка: Чередов Петр Кондратьев

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Акулина Петрова

Отец ребёнка: Чередов Петр Кондратьев

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Чередов Михаил Петров

Отец ребёнка: Чередов Петр Кондратьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Петр Кондратьев

Смерть
Неизвестно
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