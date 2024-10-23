Степан Никитович 1734 — найти родственников по фамилии на Familio
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Степан Никитович

Место рождения

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

1734

Дата смерти

07.06.1763 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Семен Гаврилович

Мать: Матрона Михайловна

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Даниловна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Николай Степанович

Мать ребёнка: Ирина Даниловна

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1759 ст.

Сын: Василий Степанович

Мать ребёнка: Ирина Даниловна

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1761

Сын: Василий Степанович

Мать ребёнка: Ирина Даниловна

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Смерть
07.06.1763 ст.
Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд

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