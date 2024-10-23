Степан Никитович
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смерти07.06.1763 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Семен Гаврилович
Мать: Матрона Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Даниловна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Николай Степанович
Мать ребёнка: Ирина Даниловна
Рождение ребёнка
12.04.1759 ст.
Сын: Василий Степанович
Мать ребёнка: Ирина Даниловна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Василий Степанович
Мать ребёнка: Ирина Даниловна
Смерть
07.06.1763 ст.