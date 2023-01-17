Капитан Иван Никитьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.11.1926
Жена: Капитан Анна Мартиновна
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 23 года | Невесте 22 года
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно