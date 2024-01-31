Коротеева (Закутская) Апполинария (Пелагея) Лукинична
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Закутский Лука
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротеев Алексей Игнатьевич
Отец ребёнка: Коротеев Игнат Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коротеева) Вера Игнатьевна
Отец ребёнка: Коротеев Игнат Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротеев Николай Игнатьевич
Отец ребёнка: Коротеев Игнат Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коротеева) Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Коротеев Игнат Илларионович
Рождение ребёнка
12.09.1908
Сын: Коротеев Александр Игнатьевич
Отец ребёнка: Коротеев Игнат Илларионович
Рождение ребёнка
14.01.1911
Сын: Коротеев Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Коротеев Игнат Илларионович
Николаевский уезд Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1913
Сын: Коротеев Михаил Игнатьевич
Отец ребёнка: Коротеев Игнат Илларионович
станица Усть-Медведицкая
Рождение ребёнка
1913
Сын: Коротеев ?
Отец ребёнка: Коротеев Игнат Илларионович
Смерть
Неизвестно