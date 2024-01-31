Коротеева (Закутская) Апполинария (Пелагея) Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротеева (Закутская) Апполинария (Пелагея) Лукинична

Коротеева (Закутская) Апполинария (Пелагея) Лукинична

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Закутский Лука

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротеев Алексей Игнатьевич

Отец ребёнка: Коротеев Игнат Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коротеева) Вера Игнатьевна

Отец ребёнка: Коротеев Игнат Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротеев Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Коротеев Игнат Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коротеева) Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Коротеев Игнат Илларионович

Рождение ребёнка
12.09.1908

Сын: Коротеев Александр Игнатьевич

Отец ребёнка: Коротеев Игнат Илларионович

Серафимович, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
14.01.1911

Сын: Коротеев Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Коротеев Игнат Илларионович

Николаевский уезд Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1913

Сын: Коротеев Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Коротеев Игнат Илларионович

Серафимович, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
станица Усть-Медведицкая
Рождение ребёнка
1913

Сын: Коротеев ?

Отец ребёнка: Коротеев Игнат Илларионович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.