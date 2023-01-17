Мясников Никита Петров
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1857
Отец: Мясников Пётр Яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1875 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Поручители деревни (Новых) Челнов крестьяне собственники: по жениху: Степан Лаврентьев (Мясников), Павел Степанов (Мясников) и Иван Дмитриев. по невесте: Дмитрий Матвеев, Иван Васильев и Иван Клементь... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1877 ст.
Мать ребёнка: Мясникова Татьяна Матвеева
Рождение ребёнка
14.11.1878 ст.
Сын: Мясников Григорий Никитин
Мать ребёнка: Мясникова Татьяна Матвеева
Рождение ребёнка
24.01.1883 ст.
Дочь: Анна Никитина
Мать ребёнка: Мясникова Татьяна Матвеева
Родители: деревни Новых Челнов состоящий на службе рядовой Никита Петров (Мясников) и законная жена его Татьяна Матвеева, оба православные
Рождение ребёнка
16.05.1887 ст.
Мать ребёнка: Мясникова Татьяна Матвеева
Родители: деревни (Новых) Челнов уволенный в запас армии рядовой Никита Петров (Мясников) и законная жена его Татьяна Матвеева (Новичкова), оба православные
Военная служба
До 1887
в 1883 г. состоящий на службе рядовой; в 1887 г. уволенный в запас
Рождение ребёнка
14.03.1889 ст.
Дочь: Мясникова Дарья Никитина
Мать ребёнка: Мясникова Татьяна Матвеева
Рождение ребёнка
22.01.1891 ст.
Дочь: Мясникова Дарья Никитина
Мать ребёнка: Мясникова Татьяна Матвеева
Рождение ребёнка
21.08.1893 ст.
Мать ребёнка: Мясникова Татьяна Матвеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стефанида Никитина
Мать ребёнка: Мясникова Татьяна Матвеева
Смерть
Неизвестно