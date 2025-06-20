Ильичов Алексей Иванович
мужской, родился 20.07.1920
умер 09.05.2009, Гремячево, город Кулебаки, Нижегородская область
Супруги
Ильичова (Железцова) Екатерина Васильевна09.12.1930 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
1965
Рождение ребёнка
1970
Смерть
09.05.2009
Гремячево, город Кулебаки, Нижегородская область