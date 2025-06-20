Ильичов Алексей Иванович 20.07.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ильичов Алексей Иванович

Автор
АК
Котов А.

мужской, родился 20.07.1920

умер 09.05.2009, Гремячево, город Кулебаки, Нижегородская область

Супруги
Ильичова (Железцова) Екатерина Васильевна09.12.1930 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильичова (Железцова) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильичова (Железцова) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильичова (Железцова) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильичова (Железцова) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильичова (Железцова) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильичова (Железцова) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильичова (Железцова) Екатерина Васильевна

Смерть
09.05.2009
Гремячево, город Кулебаки, Нижегородская область

https://photos.app.goo.gl/Y44NRetXWQXj7bUa6

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