Куроедов Сергей
мужской, родился 1880
умер 1920
Дети
(Куроедова) Евдокия17.02.1902 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1902
Дочь: (Куроедова) Евдокия
Мать ребёнка: (Куроедова) ???
Рождение ребёнка
1905
Сын: Куроедов Михаил (Дядя Мими) (Дядя Мими)
Мать ребёнка: (Куроедова) ???
Рождение ребёнка
1908
Сын: Куроедов Александра
Мать ребёнка: (Куроедова) ???
Смерть
1920