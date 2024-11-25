Куроедов Сергей 1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Куроедов Сергей

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился 1880

умер 1920

Дети
(Куроедова) Евдокия17.02.1902 г.р.
Куроедов Михаил (Дядя Мими) (Дядя Мими)1905 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1902

Дочь: (Куроедова) Евдокия

Мать ребёнка: (Куроедова) ???

Рождение ребёнка
1905

Сын: Куроедов Михаил (Дядя Мими) (Дядя Мими)

Мать ребёнка: (Куроедова) ???

Рождение ребёнка
1908

Сын: Куроедов Александра

Мать ребёнка: (Куроедова) ???

Смерть
1920

Мы используем куки для улучшения работы сайта.