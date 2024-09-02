Китаева Марья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.
Дочь: (Китаева) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Китаев Федор Осипович
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.
Дочь: (Китаева) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Китаев Федор Осипович
Смерть
Неизвестно