Китаева Марья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаева Марья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Китаев Федор Осипович

Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Дочь: (Китаева) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Китаев Федор Осипович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Дочь: (Китаева) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Китаев Федор Осипович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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