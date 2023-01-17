Прокопович (Кускова) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопович (Кускова) Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.12.1869

Дата смерти

22.12.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1869
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1890
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1891
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1894
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1922
г. Берлин, Германия
Место жительства
По 1939
г. Прага, Чехословакия
Смерть
22.12.1958
г. Женева, Швейцария
Место жительства
По 1958
г. Женева, Швейцария
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