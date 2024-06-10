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(Сморыгина) Мария Петровна

Место рождения

Новолокти, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

18.07.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1906 ст.

Отец: Сморыгин Пётр Васильевич

Мать: Сморыгина Наталия Маркелловна

Новолокти, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Крещение
20.07.1906 ст.
Мизоново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Деревни Новолоктинской крестьянин Пётр Васильев и законная жена его Наталия Маркеллова, оба православные Восприемники: деревни той же Гаврииил Космич Шаркеев, крестьянская жена Марфа Никифорова Шарке... Показать все
Смерть
Неизвестно

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