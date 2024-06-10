(Сморыгина) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения18.07.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1906 ст.
Крещение
20.07.1906 ст.
Мизоново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Деревни Новолоктинской крестьянин Пётр Васильев и законная жена его Наталия Маркеллова, оба православные Восприемники: деревни той же Гаврииил Космич Шаркеев, крестьянская жена Марфа Никифорова Шарке... Показать все
Смерть
Неизвестно