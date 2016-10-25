Чиркова (Щенникова) Маргарита Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1937
Дата смерти25.10.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савинчев Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.2016