Чиркова (Щенникова) Маргарита Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова (Щенникова) Маргарита Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1937

Дата смерти

25.10.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савинчев Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинчев Василий Николаевич

Смерть
25.10.2016
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