Шестаков Василий Максимович 18.03.1894 — найти родственников по фамилии на Familio

Шестаков Василий Максимович

Автор
ВБ
Блинова В.

мужской, родился 18.03.1894, Новоромашково, Осинский муниципальный район, Пермский край

умер 19.06.1894, Новоромашково, Осинский муниципальный район, Пермский край

Отец
Шестаков Максим Трофимович1870 г.р.
Мать
Шестакова Степанова (Верзакова) Марья Зотеевна1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1894

Отец: Шестаков Максим Трофимович

Мать: Шестакова Степанова (Верзакова) Марья Зотеевна

Новоромашково, Осинский муниципальный район, Пермский край

Смерть
19.06.1894
Новоромашково, Осинский муниципальный район, Пермский край

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