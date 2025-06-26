Шестаков Василий Максимович
мужской, родился 18.03.1894, Новоромашково, Осинский муниципальный район, Пермский край
умер 19.06.1894, Новоромашково, Осинский муниципальный район, Пермский край
ОтецШестаков Максим Трофимович1870 г.р.
МатьШестакова Степанова (Верзакова) Марья Зотеевна1873 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
18.03.1894
Новоромашково, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
19.06.1894
Новоромашково, Осинский муниципальный район, Пермский край